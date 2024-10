Reggio, altro che ‘Festa Madonna’. I cittadini non ci stanno: ‘Quartiere in pieno degrado’

'Basta prese in giro', cittadini esausti per le pessime condizioni del quartiere. E arriva la denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti di ignoti

Da un lato il parco di San Giovannello, non molto tempo fa orgogliosamente intitolato dall’amministrazione Falcomatà al prefetto De Sena.

Dal lato opposto, divisa dalla conosciutissima via Cardinale Portanova, a pochi metri e aldilà del marciapiede, un’altra struttura incompiuta che fa drizzare i capelli ai residenti del quartiere San Giovannello-Eremo. Parliamo della palestra da anni in stato di decomposizione.

L’area di San Giovannello, una volta ‘Parco De Sena‘ (la moglie non ha più voluto accostare il nome del marito ad un parco ignobile ed in pieno degrado), e l’enorme struttura ad arco in legno destinata ad un impianto sportivo sono le due vergogne del quartiere a nord della città, a pochi passi dal centro ma anche e soprattutto a pochi metri dal quadro della Madonna della Consolazione all’interno della Basilica dell’Eremo.

Il quartiere sarà a breve invaso dall’intera città e dalla provincia ed i residenti lamentano, dopo innumerevoli tentativi di dialogo con l’amministrazione, e denunciano lo stato di fatto del quartiere, tra i più importanti della città.

Di ieri la conferenza stampa, a pochi passi dal parco, durante la quale il presidente del Comitato San Giovannello-Eremo Giuseppe De Felice ha comunicato l’esposto in procura e la denuncia fatta presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Nell’esposto si informa la Procura come al posto delle vecchie palazzine, abbattute molti anni fa, sarebbe dovuto sorgere un parco, con strutture ed attività per bambini, giovani ed anziani e con un attrezzato parcheggio per roulotte e caravan.

Sempre nella lettera indirizzata alla Procura si fa riferimento all’altra questione della palestra di San Giovannello, oggi discarica del quartiere.

“Questa la dolorosa vicenda che stiamo vivendo come cittadini, i quali hanno visto cancellato il loro rione – si legge nell’esposto in Procura – Altre all’abbandono senza nessuna manutenzione o interventi per i continui disservizi sulle necessità essenziali e primarie, facciamo uno specifico riferimento agli incendi che, ogni estate, interessano il parco e che mettono a repentaglio le abitazioni”.

Nei tanti incontri avuti con l’amministrazione comunale i residenti hanno appreso che le tante gare di appalto sono andate regolarmente deserte in quanto nel bando era previsto il completamento dell’opera stessa.

“Come ogni anno, ma solo in questo periodo, il Comune si è attivato parzialmente per la discesa del quadro della Madonna – spiega il presidente De Felice – Ma è solamente un gesto per nascondere altra polvere sotto il tappeto già putrido”.

Degrado, abbandono, opere mai completate, disservizi e buche hanno fatto letteralmente imbestialire i residenti che annunciano altre manifestazioni in piazza, da programmare ormai dopo Festa di Madonna.