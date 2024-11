‘T. Minniti’, Francioni (Ryanair): ‘Investimento a Reggio da 200 milioni di dollari’

“Sarà la stagione invernale migliore di sempre a Reggio Calabria“.

Sono le parole di Fabrizio Francioni, Head of Communication Italy di Ryanair che, nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, all’interno del ‘T. Minniti‘ ha fatto un bilancio sui primi cinque mesi della compagnia low cost irlandese in riva allo Stretto con un occhio sui prossimi mesi e sul futuro di Ryanair a Reggio Calabria.

“Tredici rotte di cui sette nuove, con mete interessanti tra le principali città europee come Londra, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Milano. Saranno 80 i voli settimanali per la stagione invernale a Reggio Calabria“.

Prendono forma quindi definitivamente forma gli annunci e gli investimenti di Ryanair al ‘T. Minniti‘ con il secondo aereo basato a Reggio.

“Il secondo aereo porta con sé ulteriori 100 milioni di dollari di investimenti. E se consideriamo anche il primo aereo, il totale degli investimenti di Ryanair sull’aeroporto di Reggio Calabria di 200 milioni di dollari. Questo significa più connettività, più capacità, più rotte e più crescita e più sviluppo del territorio”.

E sulle nuove rotte il dott. Francioni chiarisce:

“Le nuove rotte sono appetibili per tutte e sono state selezionate in base ad un’analisi economica fatta in modo approfondito. Siamo sicuri che le nuove rotte daranno grandi soddisfazioni non solo a Ryanair ma soprattutto ai reggini e a tutti i cittadini calabresi ed europei”.

Francioni elogia infine il lavoro del governatore Occhiuto sulle tasse comunali

“Il lavoro che si sta portando avanti nella Regione Calabria è dovuto anche alla decisione strategica e lungimirante del presidente Occhiuto che ha eliminato e tolto la cosiddetta addizionale comunale”.