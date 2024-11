Base Ryanair a Reggio, Bolla (SACAL): ‘Il secondo aereo porta con sé grandi numeri. Abbiamo un altro grande obiettivo’

Il direttore commerciale, che ha ricoperto il ruolo di Country Manager per l'Italia di Ryanair, ha comunicato i grandi numeri del 'T. Minniti'

Ryanair e SACAL incontrano la stampa al ‘T. Minniti‘ per un bilancio sulle attività legate all’arrivo del secondo aeromobile a Reggio Calabria. L’aeroporto dello Stretto diventa così vera e propria base per la compagnia low cost irlandese che rilancia sul ‘T. Minniti‘, con nuove sette rotte da e per Reggio.

“Oggi celebriamo due traguardi raggiunti, i duecento mila passeggeri trasportati da Ryanair e il secondo aeromobile in base qui al ‘T. Minniti‘ che porta ben sette novità per un totale di 13 rotte e porta con se una crescita impensabile fino a qualche mese fa e risultati eccezionali”.

Nel mese di ottobre Ryanair ha superato infatti i 62 mila passeggeri.

“E’ un numero incredibile. Abbiamo un altro grande obiettivo, quello di superare i 600 mila passeggeri annui, numero che qui manca dal 2006″.