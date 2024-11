‘T. Minniti’, nuovo traguardo per Ryanair: premiato Max, 200millesimo passeggero

SACAL e Ryanair celebrano Max, il 200 millesimo passeggero della compagnia low cost irlandese dal suo insediamento a Reggio Calabria.

Atterrato con l’aereo proveniente da Francoforte, il giovane fortunato è stato accolto dai vertici di Ryanair e di SACAL durante la conferenza stampa di questo pomeriggio all’interno dell’area check-in partenze.

“Siamo qui a Reggio per festeggiare un traguardo importante – spiega Mauro Bolla nuovo direttore commerciale di Sacal – 200 mila passeggeri sono stati trasportati da Ryanair da e per Reggio Calabria dall’inizio delle operazioni in riva allo Stretto di cinque mesi fa circa. E’ un traguardo bellissimo e per certi versi impensabile e abbiamo selezionato Max”