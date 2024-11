Calabria, Ryanair inaugura nuova rotta per Tirana e festeggia un traguardo storico

Ryanair ha celebrato oggi (5 novembre) 15 milioni di passeggeri all’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, lanciando al contempo la nuova rotta verso Tirana, che opera quattro voli settimanali. Il viaggio di Ryanair con Lamezia è cominciato nel 2000 e da allora la compagnia è cresciuta in modo significativo, aggiungendo collegamenti nazionali e internazionali, creando posti di lavoro e supportando la crescita del turismo in Calabria.

Ryanair ha effettuato ingenti investimenti a Lamezia, tra cui il posizionamento di un aereo basato della compagnia, rappresentando un investimento complessivo di 100 milioni di dollari e supportando oltre 1.100 posti di lavoro. Inoltre, Ryanair porta turismo in entrata tutto l’anno verso Lamezia, operando un solido operativo con più di 165 voli settimanali (+27% rispetto all’inverno scorso) su 12 rotte, incluse le nuove connessioni invernali verso Tirana e Bruxelles, e un aumento delle frequenze verso 7 destinazioni popolari già esistenti.

L’operativo invernale di Ryanair per Lamezia prevede:

Per celebrare i 15 milioni di passeggeri a Lamezia e il lancio della nuova rotta verso Tirana, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per i viaggi fino alla fine di gennaio.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di celebrare più di 15 milioni di passeggeri a Lamezia. Questo importante traguardo testimonia la continua crescita e l’investimento di Ryanair a Lamezia. Quest’inverno implementeremo un solido operativo con oltre 165 voli settimanali da/per Lamezia tra 12 rotte, tra cui il nuovissimo collegamento verso Tirana, e l’aumento delle frequenze su 7 destinazioni già esistenti. Ryanair è lieta di offrire a Katarina D’Amato , passeggero n. 15 milioni a Lamezia, un voucher per viaggiare da Lamezia verso qualsiasi destinazione, invitandola a rilassarsi e godersi i voli con Ryanair.”

Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL, ha commentato:

“Da quasi 25 anni, Ryanair rappresenta un partner strategico fondamentale per l’aeroporto di Lamezia Terme e per l’intera Calabria. Con il raggiungimento della significativa milestone dei 15 milioni di passeggeri, l’aggiunta di nuove rotte invernali e l’arrivo del secondo aereo basato per la stagione estiva 2025, questo impegno si rafforza ulteriormente. Siamo lieti di celebrare questi nuovi traguardi insieme a Ryanair, guardando al futuro.”