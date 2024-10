Reggio, Ryanair e Sacal annunciano una conferenza stampa al Tito Minniti

Ryanair e SACAL invitano la stampa a due eventi esclusivi che si terranno martedì 5 novembre presso gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria. Il primo incontro è fissato per le ore 07:45 nell’area Check-in–Partenze dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, mentre nel pomeriggio la conferenza proseguirà alle 15:30 presso l’Aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.

La collaborazione Ryanair e SACAL

A rappresentare Ryanair sarà Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy, mentre per SACAL interverrà l’Amministratore Unico Marco Franchini. Questi incontri offriranno l’opportunità di approfondire la collaborazione tra Ryanair e SACAL e di conoscere le novità e i futuri sviluppi strategici per gli scali calabresi.

Leggi anche

Introduzione del secondo aeromobile e ampliamento dei voli

Con molta probabilità, la compagnia annuncerà l’introduzione di un secondo aeromobile basato presso lo scalo di Reggio Calabria, un investimento strategico che potenzierà l’offerta di voli per la stagione invernale. Il rafforzamento dei voli amplierà le destinazioni e aumenterà le frequenze, facilitando i collegamenti per viaggi d’affari e turismo. I cambiamenti annunciati quest’estate, per l’aeroporto di Reggio Calabria, diventano realtà.