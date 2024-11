Aggressione choc a Reggio, Recupero (Lega Calabria): ‘Episodio di gravità inaudita’

Un episodio di inaudita gravità ha scosso viale Calabria a Reggio, dove un ventisettenne di origine nigeriana ha aggredito senza motivo due anziani, uno dei quali disabile. Durante l’assalto, l’uomo ha sferrato una raffica di pugni e ha utilizzato un bastone sottratto a una delle vittime per continuare a malmenarle.

Franco Recupero, segretario provinciale della Lega a Reggio Calabria, ha commentato duramente l’accaduto:

“Quanto successo non può essere sottovalutato. La sicurezza di questa città passa anche dal comprendere quando l’accoglienza indiscriminata si è trasformata in un rischio concreto per i cittadini, in particolare per i più deboli.”