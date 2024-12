Nasce a Reggio la sezione AIDIA: professioniste unite per il territorio

Si è svolta il 17 dicembre u.s. presso Palazzo Alvaro, la conferenza stampa di presentazione di AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri ed Architetti) che ha aperto la sua ventitreesima sezione nella città di Reggio Calabria.

Alla manifestazione, su invito, hanno partecipato: la Presidente Nazionale di AIDIA, Ing. Donatella Cristiano, il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Avv. Carmelo Versace, delegato anche per conto del sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, che si trovava al Quirinale per gli auguri con il Presidente, il Presidente dell’Ordine provinciale degli Ingegneri, Ing. Francesco Foti, il Presidente dell’Ordine provinciale degli Architetti, Arch. Ilario Tassone, l’Ing. Daniela Porcino, delegata dal Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, n.q. di referente della Commissione Pari Opportunità dell’Ateneo.

L’Eurodeputata Giusy Princi, anch’Ella invitata ma fuori sede, ha mandato i suoi saluti ed auguri tramite un intervento scritto che è stato interamente letto a chiusura dei lavori.

La conferenza stampa e gli interventi

La conferenza è stata moderata dall’Ing. Domenica Catalfamo, facente parte del Collegio dei Probiviri di AIDIA Reggio Calabria, e presieduta dalla Presidente, Ing. Margherita Tripodi, e Vice Presidente Arch. Giovanna Caminiti.

Erano presenti le attuali 23 socie della neonata Associazione ed un folto pubblico partecipe ed interessato.

Gli interventi, tutti di qualità e di viva condivisione, hanno evidenziato le aspettative su AIDIA Reggio Calabria, la quale, come anche enunciato dalla Presidente Tripodi, non vuole essere un’associazione di tipo femminista, piuttosto un gruppo di professioniste che vogliono rendersi partecipi delle dinamiche socio culturali, puntando alla valorizzazione del ruolo delle donne ingegneri ed architetti all’interno del tessuto sociale e professionale ed alla creazione di una rete tra Enti, Istituzioni, Associazioni e le altre sedi di AIDIA nella nazione.

La Presidente Tripodi ha anche presentato le linee programmatiche della sezione, che tra i tanti obiettivi (organizzazione di convegni, workshop e tavole rotonde) contempla anche quello di rendersi veicolo di Programmi di Mentorship, nonché di iniziative solidali volte ai soggetti più deboli e fragili.

Obiettivi e struttura dell’associazione

La Vice Presidente, nel suo intervento, ha presentato i 14 membri del Consiglio Direttivo, composto dal Segretario, Ing. Ida Albanese, dal tesoriere, Arch. Paola Redi, da 7 consiglieri e dal collegio dei 3 probiviri e le altre socie costituenti l’Assemblea. Le professioniste hanno dimostrato di essere tutte impegnate attivamente nei vari settori del comparto produttivo.

La Presidente nazionale, nel descrivere le attività e la storia di AIDIA, associazione che nasce nel 1957 a Torino, si è congratulata per l’operatività della sezione di Reggio Calabria e per il numero importante di socie sul nascere della stessa. La Presidente Nazionale ha illustrato in linea generale le principali iniziative dell’associazione tra le quali si cita, a titolo esemplificativo, Green Aidia, apposita sezione dedicata alle più giovani laureate in ingegneria ed architettura.

Supporto delle istituzioni e prospettive future

I due Presidenti degli Ordini professionali, esprimendo gioia per il sodalizio professionale realizzato, hanno manifestato la loro disponibilità alla condivisione di iniziative.

L’Avv. Versace ha dichiarato l’apertura totale della Città Metropolitana, sia in termini di disponibilità della sede che in quella di relazioni e supporto, evidenziando quanto le Donne siano capaci di fare la differenza e richiamando il premio conferito ad Istanbul alla Città Metropolitana per una ricerca sulla Fiumara Amendolea quale zona ZSC-rete Natura 2000, illustremente rappresentata dalla Dirigente Ing. Domenica Catalfamo, facente parte di AIDIA Reggio Calabria.

L’Ing. Porcino, vivamente partecipe dell’iniziativa, ha rappresentato l’importanza di divulgare le attività di AIDIA tra le studentesse di ingegneria ed architettura, ma anche all’interno delle scuole. La stessa ha inoltre presentato i progetti avviati dall’ateneo nell’ambito dell’orientamento in entrata eseguito già presso gli istituti scolastici secondari, volti ad informare le ragazze sui percorsi di studi nelle materie tecnico-scientifiche nonché sulle attività di supporto delle giovani iscritte nell’ambito del proprio percorso universitario mediante attività specifiche di mentoring.

La serata si è conclusa con il taglio della torta, cui hanno partecipato tutti i convenuti.