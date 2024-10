Reggio, gli allievi Carabinieri del 142° corso donano uova pasquali ai bambini

Nella mattinata di ieri, gli Allievi Carabinieri del 142° corso della Scuola di Reggio Calabria, in occasione delle imminenti festività pasquali, hanno voluto donare uova pasquali ai bambini delle famiglie reggine più bisognose.

Una rappresentanza di giovani militari ha consegnato a Don Michele D’Agostino, parroco della Parrocchia San Giorgio Martire di Reggio Calabria, alcune uova pasquali che, tramite la Caritas parrocchiale, saranno messe a disposizione delle famiglie reggine meno abbienti.

In occasione della gradita visita, Don Michele ha ringraziato gli Allievi Carabinieri per la vicinanza che con questo gesto hanno voluto dimostrare a chi è meno fortunato, sostenendo chi presta la propria opera per restituire la speranza di un futuro migliore.