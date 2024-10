‘Anteprima Uomo’, che successo l’inaugurazione. A Reggio un nuovo store improntato al made in Italy

Elegante, raffinato, di classe. L’uomo di oggi tiene ad esser sempre curato nei minimi particolari.

Per tutti coloro che amano prendersi cura del proprio aspetto, ha aperto, solamente da qualche giorno, a Reggio Calabria il bellissimo store ‘Anteprima Uomo‘. Un’inaugurazione col botto cui hanno partecipato tanti reggini curiosi di conoscere tutte le novità del nuovo negozio di accessori (e non solo) per uomo.

Sin dal primo momento, i reggini hanno manifestato un entusiasmo palpabile nei confronti dei prodotti offerti da ‘Anteprima Uomo’. La qualità, lo studio delle nuove esigenze di mercato, la varietà dell’esposizione hanno immediatamente catturato l’attenzione degli avventori.

“Ciò che mi ha piacevolmente sorpreso durante l’inaugurazione – racconta Giancarlo Melasi – è stato vedere come le persone siano riuscite a cogliere la novità del mio progetto come un’opportunità per poter uscire dagli schemi tradizionali della pelletteria con l’obiettivo di “regalare” qualcosa di ricercato ed elegante. Sono riuscito a trasmettere il mio messaggio proponendo non solo grandi firme, ma anche prodotti con un buon rapporto qualità/prezzo che hanno colpito ed entusiasmato perché non sono solo le grandi cifre a garantire la qualità dell’oggetto.”

Trovare l’oggetto più adatto alle proprie esigenze non è mai stato così semplice. All’interno del punto vendita di via Filippini è possibile trovare un’ampia rete di aziende:

“Si parte dalle coste messinesi fino ad arrivare alle regioni del nord Italia. Tutto è in linea con lo spirito della ricerca del ‘Made in Italy’ sinonimo di qualità, ma anche strumento per trasmettere la reale percezione del mercato italiano, di gran lunga superiore a quello estero. Grazie al suo know-how l’acquirente percepisce subito la qualità dell’artigianato italiano.”

Il giovane imprenditore reggino, che ha creato questo piccolo angolo di paradiso dedicato al mondo maschile, spiega:

“Restare nella nostra terra e far impresa non è di certo un compito facile; noi giovani dobbiamo impegnarci più delle generazioni precedenti sapendo anche cogliere i cambi di rotta che il mercato ci mette di fronte. Non è però impossibile far crescere la propria azienda con dedizione e sacrificio sviluppando uno spirito di collaborazione e aggregazione anche con aziende di diverso genere.

Il mio progetto non è nato a caso in via Filippini, storico punto di riferimento per il mercato reggino che mi auguro possa rinascere diventando, come lo era un tempo, il cuore propulsore della città. Per raggiungere questo obiettivo, che immagino sia comune anche agli altri giovani imprenditori della zona, sono intenzionato a legare la mia idea commerciale ad eventi ed iniziative partecipate dalla popolazione reggina e soprattutto dai giovani, dimostrando loro come ‘insieme’ si può far nascere qualcosa di positivo anche nella nostra terra contribuendo alla propria crescita professionale e personale.

Reggio Calabria ed i vari contesti, come via Filippini, possono rinascere perché noi giovani siamo gli attori ed il motore principale per creare impresa 4.0”.

