Reggio, un nuovo store dedicato al mondo maschile: apre in centro ‘Anteprima Uomo’

E se vi dicessimo che a Reggio Calabria sta per aprire un nuovo store interamente dedicato al mondo maschile? Da anni di esperienza nasce una sintesi di tradizione, innovazione e modernità espresse in un accessorio.

Uno spazio ideato per consentire a ciascun uomo o ragazzo di esprimere la propria personalità attraverso la ricerca di uno stile elegante e raffinato. Il nome del nuovo negozio di pelletteria, accessori e profumeria che sta per aprire nel centro storico di Reggio è “Anteprima Uomo“.

L’alta qualità dei prodotti realizzati con materiali tradizionali coniugata con uno stile moderno rappresenta il punto cardine del negozio di via Filippini. Si dà spazio ad una linea imprenditoriale improntata al made in Italy al fine di valorizzare l’artigianato italiano e i migliori materiali: accessori realizzati in vera pelle e tessuti pratici e innovativi, lana wool e cashmere per il periodo invernale viscosa e seta per la stagione estiva.

Non mancano al contempo accessori innovativi e tecnologici che sono ormai parte integrante del nostro outfit, caratterizzano la nostra vita quotidiana e facilitano quella lavorativa. Come fare a meno di un power bank o di porta pc? Perché non spingersi fino ad esigere uno zaino con pannello solare integrato, per avere con sé un dispositivo elettronico sempre ricaricato!? Non è chiedere troppo, ma avere di più per rimanere al passo coi tempi.

L’accessorio per un uomo è ciò che lo contraddistingue da tutti gli altri. Un dettaglio molto personale che racconta le peculiarità di ognuno e rende differente un look casual, da uno sportivo o elegante in sintonia con la moda e senza trascurare il gusto per il bello. Un accessorio non si sceglie infatti ‘perchè è semplicemente bello‘, l’accessorio si sceglie perché parla di noi, racconta qualcosa del nostro gusto, esprime il nostro carattere. Tutto questo è reso possibile attraverso la ricerca di linee che curano i particolari, che si diversificano per uno stile, che catturano l’attenzione per la loro esclusività e che saranno il motivo per cui i reggini da Anteprima Uomo non avranno che l’imbarazzo della scelta.

Borse da viaggio e professionali, zaini, cinture, sciarpe, capelli, bigiotteria, profumi, cravatte, papillon, pochette, gemelli e tanto altro ancora perché il mondo maschile non è, per usare un luogo comune, monotono e ripetitivo, ma è in continua evoluzione e ultimamente si sta sviluppando verso un concetto di estetica che ricerca la cura della persona, ecco perché da Anteprima uomo ci sarà anche un reparto dedicato alla barberia e a trattamenti adatti alla pelle di tutte le età.

Da ‘Anteprima Uomo’ si respirerà un’atmosfera completamente nuova, un posto dove far stare bene se stessi, regalarsi il piacere di piacersi grazie a questo mix innovativo scelto dalla proprietà. Vedere e toccare con mano i materiali renderà l’esperienza d’acquisto ancor più intrigante, per questo vi invitiamo a visitare il nuovo store per l’inaugurazione.

QUANDO

Lo store di via Filippini aprirà le sue porte sabato 30 novembre alle ore 19:00. Ad accogliere i reggini un prelibato buffet di dolci e beverage.

MAGGIORI INFORMAZIONI

‘Anteprima Uomo’ si trova in via Filippini n. 73

