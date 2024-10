Reggio, apre il Comitato centrale del Sindaco

Apre il Comitato centrale del Sindaco. Un laboratorio di idee e progetti punto di riferimento per cittadini, associazioni e movimenti civici.

QUANDO

Domani, sabato 7 marzo alle ore 10.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Comitato Centrale a sostegno del Sindaco Falcomatà. Dopo l’apertura dei comitati e l’incontro con i cittadini in diversi quartieri periferici della Città, a partire da domani sarà attivo un nuovo punto di riferimento per la partecipazione civica, nell’ambito campagna per la riconferma del primo Cittadino alla guida della Città di Reggio Calabria.

Il nuovo Comitato centrale, che sarà la sede delle istanze provenienti da cittadini, associazioni e movimenti civici, si trova in pieno centro storico, in un luogo facilmente raggiungibile, all’incrocio tra via Arcovito e via Crocefisso.

L’apertura del Comitato, inizialmente immaginata come un incontro plenario alla presenza dei rappresentanti di tutti i comitati territoriali e delle forze politiche della coalizione a sostegno del sindaco Falcomatà, alla luce delle prescrizioni indicate dal Governo circa le manifestazioni pubbliche, per arginare la diffusione del Covid-19, è stato trasformato in una conferenza stampa riservata ai giornalisti.