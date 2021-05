Ad Archi l'iniziativa 'imbArchiamo la bellezza'

“I cibi che mangiamo, l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo e il clima che rende il nostro pianeta abitabile provengono tutti dalla natura. Tuttavia, questi sono tempi eccezionali in cui la natura ci sta inviando un messaggio: per prenderci cura di noi stessi dobbiamo prenderci cura della natura. È ora di svegliarsi, di farsi sentire. È tempo di ricostruire meglio per le persone e per il pianeta. E’la giornata mondiale dell’ambiente, è il tempo per la Natura.” (World Environment Day 2020)

Quest’anno, il 5 giugno, si celebrerà la Giornata Mondiale dell’Ambiente proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il tema sarà il “Ripristino degli Ecosistemi”. Obiettivo: prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del Pianeta, cercando di passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione.

Ambiente e cambiamento climatico dovrebbero essere priorità delle nostre azioni e delle agende politiche e industriali di tutto il mondo. È importante ricordarlo proprio in questo tempo di pandemia, in cui c’è il rischio che la gravità della crisi sanitaria ed economica provocata dal Covid-19 porti a mettere in secondo piano queste tematiche.

Molte le iniziative di varo genere organizzate e promosse da Enti di vario genere.

Anche ad Archi di Reggio Calabria una iniziativa vedrà unite varie agenzie educative locali per dare un segnale forte contro il degrado e l’abbandono del quartiere. Da tempo ci si sta interrogando su come sensibilizzare la popolazione che vede sempre più zone del territorio trasformarsi in discariche a cielo aperto, parchi pubblici mal curati, numerose strutture abbandonate e sostanzialmente una incuria generalizzata da parte delle istituzioni e dei cittadini.

Responsabilità politiche e amministrative però non possono essere individuate come l’unica causa del degrado diffuso.

Così già da diversi mesi le tre parrocchie del quartiere e una buona rappresentanza delle organizzazioni e delle associazioni locali stanno lavorando per realizzare una giornata in cui tutti possano essere invitati a riflettere sui propri comportamenti e a osservare la situazione ambientale.

Perciò il 5 giugno si svolgerà la manifestazione “ARCHI-viamo l’indifferenza, imb-ARCHI-amo la bellezza!” con l’intento di non limitarsi ad una sterile protesta, ma di educare al bello, al rispetto delle cose e alla responsabilità di ciascuno per formare una coscienza più ecologica che abbia sempre più a cuore il bene della “casa comune” e che valorizzi le potenzialità del territorio.

In diversi punti di Archi saranno posizionati degli stand in cui:

- dalle 18 alle 19 si potrà partecipare a dei laboratori o giochi a tema;

- alle 19 tutti convergeremo per una fiaccolata presso la piazza Mercato del Cep. Lì si svolgerà un breve FLASH MOB con lettura di alcuni testi significativi

Il desiderio è quello di coinvolgere l’intera popolazione per una presa di coscienza, per un risveglio del senso civico e soprattutto per spronarci ad un rinnovamento del senso di Comunità che ci permetta di vivere meglio il quartiere.

Promotori dell’iniziativa sono :

- le 3 Parrocchie di Archi:

-Santo Stefano da Nicea

- San Giovanni Battista

- Madonna del Carmine

-Associazione Il Seme

-Gruppi Scout AGESCI RC 9 e RC 15

-Masci RC 6

-Associazione F. Amendolea

-Animatori di Strada

-Legio Mariae

Sarà coinvolta nell’iniziativa anche una rappresentanza della scuola elementare e media del quartiere.

Tutto si svolgerà nel rispetto della normativa anti-COVID; la manifestazione sarà autorizzata dalla Questura e saranno informate le forze di sicurezza locali.