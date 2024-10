Reggio Calabria, ad Arghillà la presentazione di ‘Sportivamente Insieme’

Sarà presentato giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 18.00 a Reggio Calabria, presso il Centro Sportivo “Tommaso Maestrelli” di Arghillà, il Progetto “Sportivamente Insieme” inserito nell’ambito di Spazi Civici di Comunità – Play District. Un progetto ambizioso, promosso dall’ASD Arghillà in qualità di soggetto capofila, che intende creare un hub sportivo di riferimento per il territorio, all’insegna dell’inclusione, della rigenerazione sociale e dei valori dello sport.

Coinvolgimento dei giovani

Ad essere coinvolti nelle attività e nelle iniziative progettuali saranno ragazzi e giovani dai 14 ai 34 anni, con un’attenzione particolare rivolta a tutti quei soggetti a rischio di marginalizzazione provenienti da un territorio caratterizzato da gravi disagi sociali ed economici. Diversi gli eventi in programma e le discipline sportive che potranno essere praticate, tra le quali:

Calcio a 5

Danza sportiva

Yoga

Body percussion

Fit boxe

Ginnastica

Conferenza stampa

Tutti i dettagli di “Sportivamente Insieme” saranno presentati il 24 ottobre alla presenza dei partner progettuali. Nel corso della conferenza stampa, oltre all’ASD Arghillà, interverranno:

Cooperativa Sociale Res Omnia

Comune di Reggio Calabria

ASI Calabria

ASD Saranno Famosi

ASD Play Sport Academy

Spazi Civici di Comunità

Spazi Civici di Comunità è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram di “Sportivamente Insieme”.