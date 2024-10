A Reggio Calabria arriva Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria

L’Assemblea di Unindustria Calabria si terrà martedì 15 gennaio alle ore 10,30 (presso la sede di Confindustria Reggio Calabria) e registrerà l’autorevole presenza del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

L’assemblea rappresenterà un grande momento di partecipazione e di confronto, la presenza numerosa di imprenditori facenti parte del Sistema Confindustria sarà il modo per ricambiare l’attenzione che il Presidente Boccia ha verso la crescita del nostro territorio.

“Il porto di Gioia Tauro è una grande potenzialità. Dopo l’allargamento del Canale di Suez e le rotte della via della seta che i cinesi stanno pianificando, Gioia Tauro potrebbe diventare una delle grandi potenzialità del Paese che deve rifiutare l’idea di essere periferia d’Europa ma elemento centrale tra quest’ultima e il Mediterraneo. A Gioia Tauro a questo punto diventa strategico”.

Queste le parole del presidente di Confindustria in occasione dell’ultima visita nell’area dello Stretto lo scorso febbraio, in occasione della pre-assise per il Sud di Confindustria in vista dell’assemblea nazionale.