Reggio, l’associazione ‘Noi per Santa Caterina’ chiede un incontro a Falcomatà

L’associazione ‘Noi per Santa Caterina’ chiede un incontro urgente al sindaco Falcomatà.

“Ciò si rende necessario -si legge nella nota- per dare informazione alla cittadinanza, in virtù delle recenti manifestazioni pubbliche di protesta inscenate dagli abitanti del quartiere Santa Caterina, miranti a risolvere gli annosi problemi che in esso vi insistono. Riteniamo sia doveroso da parte nostra dare larga diffusione di ogni “passaggio formale” adottato dall’associazione in favore del quartiere;

per tenere viva l’attenzione e soprattutto per non fare morire nell’oblio anche la speranza in chi sta riversando nella nostra “voce-azione” il proprio impegno – sostenendoci – per concorrere al soddisfacimento dei più elementari servizi cui ogni cittadino avrebbe diritto.

La missiva è finalizzata alla richiesta di un tavolo tecnico con gli amministratori (col Sindaco Giuseppe Falcomatà in particolare) che ormai da troppo tempo non riescono a fornire le risposte auspicate”.

Il testo della lettera inviata al primo cittadino

“Con la presente, questa associazione, “NOI per Santa Caterina”, sta a chiedere, a fronte della grave crisi sociale che da troppo tempo sta vivendo il quartiere di Santa Caterina, i cui problemi più volte segnalati a codesta spettabile amministrazione comunale non hanno trovato ad oggi le necessarie risposte, un URGENTE INCONTRO per discutere di possibili soluzioni alle enormi criticità a cui si chiede con forza, fatta salva la predisposizione all’ascolto mai mancata finora, possano seguire volontà e fatti concreti da parte del comune, unico ente, vista la tipologia dei problemi in essere, deputato a trattare quanto sopra”.

Associazione NOI per Santa Caterina