Reggio, operatori Avr al lavoro per il ciclo di igienizzazione della città – FOTO

In tanti si domandano a che punto sia il ciclo straordinario di igienizzazione previsto per la città di Reggio Calabria. Ecco il resoconto

Sono tanti i cittadini che, in questi giorni, si domandano a che punto sia il ciclo straordinario di igienizzazione. Il piano, previsto dall’amministrazione comunale, per tutto il territorio di Reggio Calabria è stato già messo in atto.

Ad occuparsi del servizio sono i dipendenti di Avr che sono, meticolosamente, al lavoro dal 12 marzo per ripulire la città. Marciapiedi, strade, panchine, le immagini pubblicate sulla pagina ‘Differenziamola Reggio Calabria’ non lasciano alcun dubbio. Il lavoro svolto dagli operatori, in questi giorni, non è affatto semplice se si pensa al momento di grande emergenza in cui ci troviamo.

In più, non è da sottovalutare la necessità di accelerare le operazioni di igienizzazione, al fine di terminare tutti i quartieri di Reggio, il prima possibile. Avr, nei giorni scorsi, aveva pubblicato un calendario che è stato fino ad ora rispettato.

AREE GIÀ IGIENIZZATE

Tra le zone già sanificate, vi sono infatti molte zone, come ad esempio:

Centro storico;

Santa Ceterina, San Brunello e Vito;

Gallico e Sambatello;

zone di Cataforio, S. Salvatore e Mosorrofa;

Bocale, Pellaro, San Gregorio e San Leo;

Podargoni, Cerasi, Schindilifà, Ortì e Straorino;

Catona;

Ferrovieri – Stadio e Gebbione;

Archi Cep.

Gli interventi di igienizzazione sul territorio comunale sono stati effettuati con prodotti naturali o di sintesi, rigorosamente controllati dal Ministero della Salute.

Il lavoro di Avr non è ancora giunto al termine, mancano ancora alcune aree della città.

AREE DA IGIENIZZARE

Secondo le stime dell’assessorato all’ambiente che ha stilato il calendario in collaborazione con Avr, il servizio di sanificazione cittadine dovrebbe terminare entro il 26 marzo. Le aree da sanificare sono: