Reggio, bambina smarrita sul Lungomare. Ritrovata dalla Polizia Locale

Una pattuglia ritrova una bambina smarrita sul lungomare e, dopo circa 20 minuti la consegna alla madre.

E’ successo nella serata di ieri, alle 21,00 circa, nei pressi di un rinomato lido sito sulla passeggiata del lungomare zeppo di persone.

Una pattuglia di Polizia Locale, durante un normale sevizio di controllo, si avvedeva di una bambina dell’età apparente di 4, 5 anni che piangeva disperatamente e chiedeva aiuto.

Fermato nell’immediatezza il veicolo di servizio, il personale si prodigava al fine di tranquillizzare la piccola e di ricercare i genitori. Le attività risultavano particolarmente disagevoli in quanto la bambina non parlava ne capiva la lingua italiana; nonostante ciò il personale operante la prendeva in carico, e dopo una ricerca di oltre 20 minuti, con l’ausilio dello speaker dello spettacolo in svolgimento all’Arena dello Stretto, riusciva a ritrovare la madre, cittadina belga che veniva compiutamente identificata.

Dopo gli accertamenti di rito, la minore veniva affidata alla genitrice, che, visibilmente commossa la riabbracciava , ringraziando gli agenti.