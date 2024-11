A Reggio tasse più basse nel 2025? L’assessore Battaglia non si sbilancia: ‘Dipende da Arrical’

La buona notizia per l'amministrazione, l'approvazione del bilancio previsionale entro il 31 dicembre. Intanto deliberata la variazione di bilancio e l'applicazione dell'avanzo vincolato per 6 milioni di euro

Puntata particolarmente ricca di ‘Live Break’. Nell’ultimo appuntamento del format settimanale di CityNow (clicca qui per rivedere la puntata), diversi gli argomenti trattati: Multe e controlli sul Calopinace, Piste ciclabili, Dehors a Reggio, Sanità ed Emergenza Psichiatrica, Ryanair e sviluppo ‘T. Minniti’ e presentazione dei nuovi bus elettrici ATAM.

Ospiti in studio l’assessore comunale Mimmo Battaglia e il capogruppo di Forza Italia Federico Milia, in collegamento esterno il consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca e e il consigliere comunale di opposizione Saverio Pazzano.

Si avvicina la fine dell’anno, è tempo di scadenze e di bilanci per l’amministrazione comunale. L’assessore Battaglia, che tra le deleghe ha proprio il bilancio, anticipa una notizia certamente positiva.

“Il Comune di Reggio Calabria, come sappiamo, è finalmente uscito dalla condizione di pre dissesto. Oggi ci troviamo in una situazione talmente tranquilla che nei mesi scorsi abbiamo potuto assorbire quasi 200 nuovi dipendenti. Entro il 31 dicembre -la buona notizia anticipata da Battaglia- approveremo il bilancio previsionale, fatto importante che consentirà all’amministrazione comunale di avere spesa corrente sin dal 1 gennaio 2025. Questo è un successo per tutti, i settori cosi avranno risorse direttamente spendibili”, ha evidenziato l’assessore comunale.

Inoltre nella giornata di oggi, la Giunta comunale ha deliberato la variazione di bilancio e l’applicazione dell’avanzo vincolato per 6 milioni di euro, risorse da destinare ad opere che devono essere avviate entro il 31 dicembre.

Sarà possibile avere, finalmente, tasse più basse nel 2025? Il tema dei tributi alle stelle pesa enormemente sulle tasche di cittadini e imprese, Battaglia preferisce non sbilanciarsi.

“Su queste partite, come noto, non siamo più soli ma c’è anche Regione Calabria attraverso Arrical che gestisce l’idrico e il settore rifiuti. Da parte nostra cercheremo di essere fermi, non si devono creare problemi ai cittadini”, il pensiero di Mimmo Battaglia. Appuntamento dunque al 2025, per capire se finalmente dopo anni i reggini potranno vedersi recapitare delle bollette meno salate.

L’assessore comunale Mimmo Battaglia