Reggio, bella e dannata anche d’autunno – FOTO

Sommersa dai rifiuti e con buche ad ogni metro. I problemi di Reggio Calabria non sono di certo qualcosa che si possa tralasciare. Ottenebrati dalla quotidianità dimentichiamo quanto le bellezze naturali della nostra terra possano servire a sedare il malessere che ci accomuna.

Si potrebbe dire che ‘bella e dannata’ Reggio lo è un pò da sempre.

Abituati al caldo ed al sole, spesso dimentichiamo quanto suggestivo possa essere l’autunno. Tutto ciò che ci circonda assume una diversa sfumatura e così siamo costretti a notare ciò che spesso, forse, passa inosservato.

Prendete ad esempio il lungomare Falcomatà. C’è chi in passato lo ha definito ‘il chilometro più bello d’Italia’ e chi, ancora oggi crede, fermamente, in quest’affermazione. Più di una volta durante la bella stagione, CityNow ve lo ha mostrato in tutte le sue diverse sfaccettature, affollato, al tramonto, di sera. Quello che ancora non vi avevamo proposto è un lungomare ‘bagnato‘ dalla pioggia e dalle onde dal mare in una tipica giornata di novembre.

L’autunno sembra essere definitivamente arrivato a Reggio Calabria, l’abbassamento delle temperature è una prova tangibile, ma lo è ancor di più avere sotto gli occhi questo incantevole spettacolo.