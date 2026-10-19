Il Bergamotto, simbolo indiscusso e ambasciatore dell’eccellenza agrumicola locale nel mondo, torna protagonista assoluto con la quinta edizione di Bergarè 2026.

Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre 2026, la splendida cornice del Castello Aragonese e della piazza adiacente ospiteranno l’evento promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria. L’iniziativa punta a promuovere, valorizzare e raccontare la filiera del prezioso agrume, mettendone in luce le straordinarie proprietà, la versatilità e il profondo legame con la sua terra d’origine.

Il tema cardine dell’edizione 2026 è “Identità e Territorio”.

Attraverso un fitto programma di appuntamenti culturali, gastronomici e commerciali, Bergarè mira a svelare ogni sfaccettatura del bergamotto: dall’alta profumeria internazionale alla cosmetica, fino all’impiego nell’alta cucina e nella pasticceria.

I grandi ospiti, i laboratori e la mixology d’autore

L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di creatività e spettacolo grazie alla presenza di numerosi artisti ed esperti del settore. In prima linea ci sarà il celebre chef e food influencer Luca Pappagallo, che animerà l’evento con una serie di esclusivi laboratori aperti al pubblico, pensati per far scoprire i segreti dell’uso del bergamotto in cucina a tutti gli appassionati.

Sempre sotto il segno dell’intrattenimento di Luca e dell’eccellenza prenderà il via l’attesissimo e inedito contest “Bergarè cocktail tandem”. Questa spettacolare sfida vedrà cimentarsi i migliori bartender di Reggio Calabria e non solo, chiamati a esprimere tutto il loro talento per creare il miglior cocktail a base di bergamotto, portando la mixology d’autore al centro dei riflettori dell’evento.

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Il coinvolgimento della città: il Villaggio e il Premio Vetrine

Punto focale dell’animazione cittadina sarà il Villaggio Bergarè, una grande mostra mercato allestita all’esterno del Castello in collaborazione con le associazioni di categoria locali. Qui i visitatori potranno scoprire e acquistare le eccellenze del territorio prodotte dalle aziende della filiera reggina.

Ulteriore novità dell’edizione 2026 è “l’uscita” di Bergarè dalle mura del castello per abbracciare l’intero tessuto commerciale urbano: in occasione della manifestazione, verrà infatti istituito un premio speciale che incoronerà la migliore vetrina allestita a tema bergamotto tra i negozi della città, stimolando la creatività dei commercianti reggini.

All’interno dell’area espositiva e del maniero prenderanno inoltre vita:

Bergarè Street Food: un percorso di degustazione dinamico dove lo straordinario agrume sarà il filo conduttore di ricette dolci e salate originali, pensate per lo street food.

Show Cooking esclusivi: dodici appuntamenti a prenotazione obbligatoria all’interno del Castello, in cui chef famosi e maestri pasticceri calabresi interpreteranno il bergamotto in chiave inedita.

La prenotazione per partecipare agli show cooking, eventi di degustazione, sarà aperta da lunedì 19 ottobre alle ore 14.00 dal link pubblicato sul sito bergare.it

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Cultura, Spettacolo e Internazionalizzazione

Non mancheranno i momenti di approfondimento scientifico e culturale. Le sale del Castello ospiteranno “Bergamotto in Mostra”, un’esposizione tematica curata dalla Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti. Il festival sarà inoltre arricchito dalle coinvolgenti performance degli artisti di strada dello “Stretto Buskers Festival”, da talk con i media e da dj set serali.

Sul fronte economico e dello sviluppo commerciale, la Camera di Commercio reggina ha pianificato una forte azione di internazionalizzazione. Durante le giornate dell’evento, le piccole e medie imprese del territorio parteciperanno a incontri B2B mirati con buyer e operatori qualificati provenienti da mercati chiave europei, come Belgio, Olanda e Lussemburgo.

La promozione dell’oro verde non si fermerà in Calabria: a coronamento di questa strategia di valorizzazione, il prossimo 26 novembre 2026 l’evento varcherà i confini regionali per la tappa speciale “Bergarè Milano”, portando workshop e business matching nel cuore del Nord Italia.