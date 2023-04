Reggio, in bici tra il mare ed il Parco dell'Aspromonte - FOTO

A tutti i partecipanti ed ai presenti, sarà consegnato un Attestato di Partecipazione in occasione della premiazione della Corrirreggio

Domenica 23 aprile 2023, dal chilometro più bello d’Italia davanti la Stele in onore al Prof. Italo Falcomatà, ha preso il via alle ore 08.00, la manifestazione ciclistica che dal mare che si affaccia sullo Stretto di Messina e ci porta sino al Parco dell’Aspromonte.

Già dalle 07,00 gli organizzatori, preparano il punto iscrizione e ristoro, accanto al monumento dedicato al compianto Prof. Italo Falcomatà, un uomo che ha rivolto in maniera esemplare, le sue azioni amministrative per la città, considerandola nell’interezza della sua estensione, dal mare ai monti, dal centro alle periferie a Sud e a Nord. La giornata è meravigliosa il profumo dello Iodio lo si sente nell’aria, giungono pian piano i ciclisti con le loro bici da strada e Mtb, pronti a sfidare la fatica e le pendenze di una risalita che da quota zero li porta a quota 1200 slm., nella piazza Mangeruca a Gambarie.

Gli oltre 50 ciclisti rappresentano le diverse Asd ciclistiche: Bikers Team, Kcz, Mtb Melito, Dopolavoro Ferrovieri, Cicli Ilario, Bici Club Reggino, Magna Grecia ecc. Ad accoglierli il saluto di Nuccio Barillà in rappresentanza del direttivo di Legambiente organizzatori della Corrireggio che, in questa 41^edizione 2023, percorre “Una Corsa d’Amore lunga 40 anni”, in rappresentanza dell’Ente Parco dell’Aspromonte Sabrina Scalera e Giorgio Cotroneo, che omaggiano i partecipanti con dei gadget illustrativi della Ciclovia dei Parchi. L’Asd Cicloturistica 2001 è l’organizzatrice di questo evento ciclistico, connesso alla storica Corrireggio, che nacque con la sua coraggiosa prima edizione sulla collina di Pentimele, ove focalizzò l’attenzione dei media contro lo scempio dell’abusivismo che si stava perpetrando, riuscendo a fermarlo.

La sfida rimane aperta ancora oggi, affinché la collina con i sui 2 mausolei di guerra diventi Parco. Ritornando all’evento sportivo, i ciclisti oggi hanno colorito con le loro livree la città, spostandosi dal Centro a Nord lungo la statale 18, e giunti a Villa San Giovanni svoltano a Dx, lungo la strada che attraversa le frazioni di Matiniti, Melia di Scilla ed i Campi di Melia.

Il leggero vento di Nord-Ovest era favorevole ai ciclisti, che percorrono con passo turistico i tornanti, tra fatica e l’emozione che la bici ti regala, facendogli gustare gli scenari immersi tra vegetazione e l’immensità del mare, con le sue Isole Eolie a Nord e il maestoso Etna a Sud. Giunti al laghetto la colorazione si modella, siamo dentro il verde Parco, rispecchiato nelle acque del laghetto Rumia, dopo 2 chilometri l’arrivo nella piazza centrale a Gambarie, per la vidimazione della Carta Viaggio e la degustazione del panino tipico da Luigi Belmonte.

La piazza è silenziosa, le piste innevate ci fanno subito percepire quel pizzico di freddo, incontriamo gruppi di escursionisti, e moto enduristi, fermi come noi a scaldarsi sotto il tepore dei raggi di sole e rifocillarsi prima della ripartenza e poi una coppia partita da Roma che con le loro Bici Gravel stavano percorrendo la Ciclovia dei Parchi e dovevano raggiungere Canolo quale sosta della loro prima Tappa.

Chiediamo a Gino Palermo uno dei partecipanti: cosa si prova in una giornata come questa?

Ci sentiamo come una grande famiglia che condivide qualcosa in comune, Il Parco dell’Aspromonte”. I Partecipanti concludono il loro brevetto, scendendo dalla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, per poi giungere a Reggio Calabria intorno alle 13,00.