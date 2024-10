Reggio, via ai lavori all’Oreste Granillo: si parte dalla Tribuna Ovest – FOTO

Come anticipato qualche mese addietro, interventi anche all’interno delle grandi strutture sportive. Da oggi tocca all’Oreste Granillo, impianto che in più circostanze ha necessitato di manutenzione ordinaria e straordinaria a partire dalla copertura della tribuna e dei suoi tiranti, piuttosto che la collocazione dei seggiolini nei tre settori, partendo dalla tribuna est e poi a seguire curva nord e sud.

In queste ore si sta lavorando per lo smantellamento dei seggiolini della Tribuna Ovest, tanto per intenderci quella coperta e quindi la lroro sostituzione, compresi quelli facenti parte della Tribuna stampa alla tribuna vip. Saranno inoltre collocati nuovi cartelloni segnaminuti per le partite, uno per la tribuna nord e uno per la tribuna sud. I lavori procederanno con la sistemazione del nuovo tabellone a led.

Questo tipo di interventi è finanziato dal Pon metro, mentre con un altro progetto, a valere sui fondi di Agenda urbana, è prevista una pedana per un accesso più agevole per le persone con disabilità e un nuovo ascensore. Nella piazzetta in prossimità del Granillo è previsto inoltre il parcheggio per le persone con disabilità.

L’impianto sportivo si affianca ad un progetto più ampio di 15 milioni di euro che il Comune ha vinto per i progetti Pinqua (Piano Nazionale Qualità Abitare) che occuperà anche l’area del vecchio deposito delle ferrovie a mare».