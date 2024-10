Bari, Di Cesare: ‘Sarà un addio al calcio da sfigato’

La gara di andata della prima finale play out tra il Bari e la Ternana è terminata con il punteggio di 1-1. Tutto si deciderà nel match di ritorno in programma il 23 maggio, data che andrà a combaciare con il compleanno dello storico capitano del Bari Di Cesare (41 anni), e sarà anche il giorno in cui il difensore ha annunciato il ritiro dal mondo del calcio. Queste le sue dichiarazioni riprese da pianetaserieb: “Oggi siamo partiti benissimo, poi siamo andati in difficoltà. Nella ripresa abbiamo fatto bene, prendendo un gol che non si deve prendere. Se siamo quartultimi vuol dire che dei limiti ce li abbiamo. Adesso dobbiamo recuperare e giovedì dobbiamo fare una guerra. Non dobbiamo farci prendere dall’ansia e dobbiamo usare la testa, la partita dura 95’. Sarà fondamentale, è più importante dello scorso anno: perdere vuol dire buttare i sei anni. Non mi sarei aspettato un compleanno così, sarà un addio da sfigato in una finale di playout. Voglio ringraziare tutti quanti, avrei preferito farlo in un altro modo ma purtroppo così è. Tutti eravamo delusi, non posso terminare la mia carriera con una retrocessione. Non posso accettare di finire così”.