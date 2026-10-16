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Reggio, esplosioni controllate in mare: la Marina Militare farà brillare ordigni bellici

Le operazioni partiranno lunedì 19 ottobre al largo di Calamizzi e proseguiranno fino al 30. Previsti interventi di messa in sicurezza nello Stretto. Info e orari delle operazioni

16 Ottobre 2026 - 16:18 | Comunicato

Reggio, esplosioni controllate in mare: la Marina Militare farà brillare ordigni bellici

Nel corso del 2025, le Prefetture di Reggio Calabria e di Messina hanno richiesto alcuni interventi di bonifica per presunti ordigni residuati bellici rinvenuti, presso diverse località dello Stretto, a seguito di un’attività di Bonifica Bellica Sistematica.

Dopo vari sopralluoghi e operazioni di messa in sicurezza svolte nei mesi scorsi, il Comando Subacqueo e Incursori della Marina Militare (COMSUBIN) avvierà le operazioni di distruzione controllata a partire da lunedì 19 ottobre prossimo.

Secondo quanto comunicato dal Responsabile delle Operazioni, le attività inizieranno alle ore 13:30, con il rimorchio degli ordigni verso l’area individuata per il brillamento. L’esplosione controllata sarà effettuata indicativamente dopo circa tre ore dall’avvio delle operazioni nello specchio d’acqua, a largo della costa calabra, antistante approssimativamente la località Calamizzi del Comune di Reggio Calabria.

Gli orari delle operazioni

Nelle giornate successive, l’inizio delle attività di brillamento è previsto come di seguito indicato:

  • alle ore 8:30 dal 20 al 23, il 26 ed il 27 ottobre;
  • alle ore 9:00 il 28 ottobre;
  • alle ore 9:30 il 29 ottobre;
  • alle ore 10:30 il 30 ottobre.

Gli orari programmati potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteomarine e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.

Le operazioni, condotte da personale specializzato della Marina Militare, sono finalizzate alla messa in sicurezza dell’area interessata e alla tutela della pubblica incolumità.

Si invitano i cittadini e gli operatori marittimi a prestare attenzione alle eventuali disposizioni che saranno emanate, in relazione allo svolgimento delle attività, dalle Autorità competenti.

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