Reggio, erogazione misure di sostegno per famiglie in difficoltà

Decreto Ristori, Comune di Reggio Calabria pubblica l'avviso per l'erogazione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Il Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria pubblica l'avviso per l’erogazione di misure di sostegno in favore di nuclei familiari in difficoltà

Pubblicato avviso per i buoni spesa

Il Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, informa con un avviso pubblico che è indetta l’erogazione di misure di sostegno in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 di cui al D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da "COVID-19" (c.d. Ristori ter).

Le specifiche contenute nell'avviso

Il Settore Welfare precisa che, per l'erogazione di misure di sostegno si intendono:

per “generi alimentari e di prima necessità” i beni alimentari, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci;

i beni alimentari, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci; per “soggetti destinatari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti individuati dal Comune di Reggio Calabria a mezzo del presente Avviso pubblico, cui segue l’approvazione di elenchi stilati dal Comune medesimo, sulla base delle istanze pervenute, tenuto conto dei principi di ammissione prioritaria e secondaria ivi previsti e avendo cura di tutelare nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, dando priorità a quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico.

A tal fine l'avviso pubblico specifica che destinatari della misura sono persone e nuclei residenti nel Comune di Reggio Calabria che si trovino in “stato di bisogno”.

Il Settore Welfare del Comune individuerà i nuclei in stato di bisogno dando priorità agli individui e ai nuclei in difficoltà, anche temporanea, che non abbiano percepito nessuna misura di sostegno legata all’emergenza sanitaria.

per “buono spesa” si intende il titolo dematerializzato in formato elettronico o in formato pdf, trasmesso telematicamente ai cittadini e spendibile negli esercizi commerciali e farmacie/parafarmacie aderenti alla procedura di evidenza pubblica del Comune, inclusi nell’apposito elenco pubblicato secondo le forme di pubblicità previste e sui rispettivi siti web istituzionali degli enti locali;

per “servizi sociali”, il Servizio sociale comunale competente individuato dal Comune.

Il Comune rende noto che le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica utilizzando il modello di istanza, disponibile al seguente link:

http://servizi.hermesrc.it/DistribuzioneBuoniSpesa2021/Home.aspx

attraverso l’apposita piattaforma, a partire dalle ore 8.00 del 18/01/2021 e fino alle ore 12.00 del 08/02/2021.

Le domande presentate oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione.

In caso di disponibilità di somme residue, si provvederà a pubblicare un nuovo Avviso e potranno essere accolte ulteriori domande, fino ad esaurimento dei fondi.

In caso di impossibilità, da parte del cittadino, di presentare istanza utilizzando direttamente l’apposita piattaforma, lo stesso potrà farlo avvalendosi di enti intermediari (CAF, Agenzie, ecc.).

Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, contattando i seguenti numeri telefonici 0965-362.2600-2122-2130 , attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 - oppure al seguente indirizzo email: [email protected]