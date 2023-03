Reggio, nuova location per la storica edicola di Piazza Garibaldi. Gestori felici a metà

“Da oggi operativi in via Caprera”.

È l’annuncio social dell’edicola di piazza Garibaldi che, dopo l’attesa e l’incertezza sul futuro, vede finalmente concretizzarsi il cambio location, da lungo tempo previsto dal piano dei lavori.

La nuova “sede” della storica edicola di Reggio Calabria nasce a pochi passi dalla precedente struttura tanto amata dai clienti. Un cambiamento atteso ormai da tempo, sia dai gestori dell’attività, che dalla città in generale.

Il tassello dell’edicola, va ad aggiungersi al più ampio puzzle che caratterizza i lavori di Piazza Garibaldi. Con lo spostamento dell’attività, infatti, possono riprendere gli scavi. Di due cuori i gestori, felici di avere una nuova struttura accessibili a tutti, malinconici per dover abbandonare quello che, per decenni, è stato il loro “posto”.

“È un po’ un colpo al cuore abbandonare il nostro angolo – ha raccontato Marco Perrone ai microfoni di CityNow. Per 40 anni è stato il nostro posto, dunque lo spostamento non può che aver avuto, per noi, sia dei pro che dei contro.

La nuova struttura, dotata di tutti i comfort, inclusa una passerella per persone affette da disabilità, è di certo un elemento positivo. Da parte nostra, come sempre, ci impegneremo al massimo, come sempre abbiamo fatto, per offrire servizi di qualità a reggini e turisti”.