Dal Festival di Cannes a Reggio Calabria: la proiezione di “Carmen & Lola”

Il film, che verrà proiettato in occasione del Pride di Reggio Calabria, racconta la storia d'amore tra due donne in un contesto conservatore come la comunità gitana

Applauditissimo al Festival di Cannes 2018, presentato nelle Quinzaine des Réalisateur, arriva giovedì 27 giugno anche a Reggio Calabria “Carmen y Lola“.

Il film ha vinto anche due prestigiosi Premi Goya (i David spagnoli) assegnati alla regista e all’attrice Carolina Yusta ed ha visto la sua uscita in moltissimi mercati mondiali, con un grande successo di pubblico sia in patria che in Francia.

Ma cosa ne penseranno i cinefili italiani ed in particolare quelli reggini? Il film che racconta l’amore tra due donne in un contesto chiuso e conservatore come la comunità gitana verrà proiettato in occasione del Pride di Reggio Calabria.

Un racconto straordinario che conserva un tocco lieve e fresco pur narrando un tema molto delicato. La proiezione è in programma dal 27 giugno al 3 luglio al cinema multisala Aurora di Reggio Calabria.