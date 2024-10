Reggio, Castore cerca una figura professionale: online l’avviso pubblico

E' possibile presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 14 ottobre

La Castore Servizi Pubblici Locali S.r.l., con riferimento alla posizione di Operaio Manutentore – Idraulico comunica l’indizione di un avviso di Selezione per la formazione di una long list per l’eventuale assunzione a tempo determinato di unità di personale, mediante selezione per titoli e prova pratica.

Il profilo professionale richiesto è: OPERAIO MANUTENTORE – IDRAULICO

Posizione organizzativa: livello III (CCNL Multiservizi)

Tipologia contratto: tempo determinato fino a 40 ore settimanali

L’avviso di selezione completo è consultabile e scaricabile insieme al modulo di domanda partecipazione sul sito internet della Castore SPL S.r.l. all’indirizzo www.castorespl.it sezione Società Trasparente – Bandi di concorso. Scadenza termini per la presentazione della domanda ore 24:00 del 14 ottobre 2022.