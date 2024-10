Reggio, si rafforza la dotazione di Castore: 15 mezzi nuovi

Questa mattina presso lo studio del notaio Poeta, è stato stipulato un contratto di usufrutto relativo a 15 mezzi d’opera in favore della Castore SPL S.r.l.

A rappresentare il Comune di Reggio Calabria, proprietario dei mezzi concessi alla propria società in house per i servizi pubblici locali e la manutenzione, la Dirigente Macroarea Partecipate Avv. D. Roschetti, mentre per la Castore ha sottoscritto l’accordo l’Amministratore Delegato Dott. S. Sofi.

Attraverso questa importante operazione la Castore rinforza il parco mezzi disponibile e le attrezzature dotandosi di un corredo tecnologico sempre più completo ed idoneo alla erogazione dei servizi affidati dal Comune e dalla Città Metropolitana.