Il maestoso Coca Cola Truck arriva a Reggio Calabria: le principali tappe in città – FOTO

E’ arrivato nella tarda serata di ieri. In silenzio si è posizionato nel cuore della città, a piazza Garibaldi, per far bella mostra di sè e per rendere il Natale un pò più sereno, specie per i più piccoli. Il Coca Cola Truck, il maestoso camion della Coca Cola, sta facendo il giro d’Italia e adesso sosta proprio a Reggio Calabria.

COCA COLA TRUCK A REGGIO CALABRIA

L’obiettivo è quello di donare l’atmosfera natalizia. Un’iniziativa benefica ideata da Coca Cola e l’intero ricavato andrà al Banco Alimentare per poter raccogliere fino a due milioni di pasti per tutte le persone povere e bisognose.

“Svolgiamo il nostro lavoro con molta passione, cerchiamo di portare un pò di gioia nelle principali città italiane grazie a Coca Cola che anche quest’anno ha creduto in questa iniziativa – spiega il responsabile Nicola – Siamo stati a Milano, Bergamo, Verona, Padova. Per via del covid non possiamo fermarci in città. Faremo un tour veloce tra i viali principali ovvero il lungomare “Italo Falcomatà” ed il viale Calabria. Al momento ci trovate a piazza Garibaldi . Il Coca Cola Truck toccherà poi Palermo, Catania, Messina, Napoli e tante altre città”.

