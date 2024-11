Reggio, Sacal al lavoro per il nuovo ‘T. Minniti’: ecco come sarà – FOTO

Si lavora incessantemente all’interno dello scalo di Reggio Calabria per la creazione, al momento in fase progettuale, del nuovo ‘Tito Minniti‘.

Sulla scrivania del dott. Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, ci sono le tavole e le piante del progetto della nuova aerostazione, i cui dettagli vengono costantemente e rigorosamente condivisi con Enac. Una struttura moderna, più ampia, green, efficiente, pensata non solo per accogliere i passeggeri.

Suddiviso su tre livelli, il nuovo ‘T. Minniti’ avrà una grande area accettazione di 240 mq, cinque gate d’imbarco di 280 mq ciascuno, una zona per i controlli di sicurezza, un’area museale, un duty free, una zona riservata ai passeggeri in partenza e una hall per i passeggeri in arrivo. Diverse inoltre le particolarità e i dettagli del progetto che impreziosiranno gli ambienti, come il pavimento in pietra reggina e gli infissi ed i rivestimenti in color bronzo antico.

C’è poi un’area che diventerà il fiore all’occhiello del nuovo ‘T. Minniti’. Parliamo del Rooftop ovvero la terrazza panoramica affacciata sullo Stretto al cui interno sorgerà un ristorante, circondato da un’ampia vetrata e da una elegante e immensa struttura ombreggiante.

“Abbiamo condiviso una serie di interventi che andranno a migliorare il precedente layout – spiega Franchini – Come si dice, l’appetito vien mangiando e siccome voglio dare il meglio a Reggio in termini infrastrutturali abbiamo bisogno di più tempo per migliorare l’aerostazione soprattutto per quanto riguarda l’area delle partenze. Dovremo nuovamente riconvocare una Conferenza per ricondividere con la Soprintendenza, la Città Metropolitana e gli altri enti, il nuovo progetto”.

Sacal intende creare una struttura moderna, come detto dal dott. Franchini, “in grado di volare” che abbia un design innovativo. Una struttura attenta alle energie rinnovabili, porta di ingresso della Calabria, che possa conservare al proprio interno reperti archeologici di epoca greco-romana.

Il nuovo ‘T. Minniti‘ avrà dunque una forte identità in grado di far emozionare i viaggiatori.