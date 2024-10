Reggio, Comitato Schlein: ‘Risultato al di sopra delle aspettative (38%), ora puntiamo ai gazebo per vincere’

“I dati parziali delle convenzioni congressuali del Partito Democratico, nell’area metropolitana di Reggio Calabria, rappresentano per la mozione di Elly Schlein un’ottima base di consenso da cui partire per l’appuntamento cruciale delle primarie aperte del 26 febbraio, data in cui verrà eletto il segretario nazionale.

La nostra candidata, Elly Schlein, ha ottenuto la maggioranza dei voti nella metà dei seggi aperti tra cui Locri, Melito Porto Salvo, Polistena, Bova, Villa San Giovanni, Bagnara Calabra, Taurianova, Cinquefrondi, Siderno. Risultati frutto di una militanza autentica ed appassionata di tanti compagni, giovani, donne e amministratori che, insieme agli esponenti di Articolo Uno, rappresentano linfa vitale per il futuro del nostro partito e del territorio”.