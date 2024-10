Reggio, Camera di commercio e Confcommercio insieme a sostegno delle imprese

Nel corso dell’incontro le parti si sono confrontate sui principali temi su cui agire in modo condiviso e tempestivo per rilanciare l’economia del territorio

In data 26 luglio si è tenuto presso la CCIAA di Reggio Calabria l’incontro tra il Presidente dell’Ente camerale Antonino Tramontana e Gaetano Matà, neo Presidente di Confcommercio Provinciale, che proprio dalla Camera di Commercio ha avviato la fitta serie di incontri istituzionali che lo vedranno impegnato nei prossimi giorni.

Il Presidente Matà, nel ringraziare per la cordiale accoglienza, ha manifestato la piena disponibilità della Confcommercio Reggio Calabria a collaborare fattivamente con la Camera in tutte le iniziative legate a vantaggi, benefici, opportunità, servizi rivolti alle imprese commerciali ed agli operatori economici del territorio.

L’incontro è stato occasione per il Presidente Tramontana di esprimere i migliori auguri di buon lavoro al neo Presidente Matà “ stimato uomo e professionista nel settore dei servizi commerciali per l’arredamento, già Presidente di Federmobili provinciale” e di renderlo partecipe delle azioni e delle attività che la Camera sta realizzando a favore delle imprese, soprattutto in un settore nevralgico per il territorio come il commercio, sui temi strategici dell’innovazione e della digitalizzazione, della promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio, del turismo e dell’internazionalizzazione.

Nel corso dell’incontro le parti si sono confrontate sui principali temi su cui agire in modo condiviso e tempestivo per rilanciare l’economia del territorio ed è emersa in particolare la necessità di intervenire sui processi di interazione tra produzione e commercializzazione, in modo da stimolare il consumo interno dei prodotti del territorio.