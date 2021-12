Comune di Reggio, Mario Cardia assicura: 'Fedeli alla giunta Brunetti. De Gaetano ? Un sostenitore'

All'interno dell'amministrazione comunale rinnovata, guidata dal f.f. Brunetti, il gruppo Democratici e Progressisti si è ritagliato uno spazio importante. Da ultima arrivata, la formazione in area De Gaetano ha acquisito centralità nei nuovi equilibri della giunta. Mario Cardia, consigliere comunale, nel corso della diretta di CityNow ha raccontato i primi passi (e i prossimi) del gruppo.

Nei giorni infuocati e intensi che hanno portato al rimpasto della giunta e alla ripartenza, proprio il gruppo Democratici e Progressisti è stato protagonista di frizioni con l'amministrazione comunale. Cardia, ad un passo dalle dimissioni secondo quanto riportato su queste pagine, non nasconde l'esistenza di tensioni ma minimizza.

"Mie possibili dimissioni? Sono uscite molte voci in quei giorni, alcune non veritiere. C'è stata una normale dialettica interna come avviene in situazioni simili. La fase era particolarmente delicata, i tempi rapidi. Durante il confronto non è mancato qualche attimo di tensione, ma alla fine quello che conta è il risultato.

Il nostro gruppo esprime due validi assessori e siamo soddisfatti di quanto ottenuto. Ora pensiamo a come meglio far ripartire l'azione amministrativa della nostra città, in particolare dal punto di vista dell'erogazione dei servizi essenziali che ha visto ad esempio l'ottima partenza di Teknoservice, nuova società di gestione di rifiuti".