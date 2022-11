Reggio, si insedia il nuovo consiglio comunale dei ragazzi

Per il decimo anno consecutivo l’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi”, diretto dalla Dirigente Scolastica Serafina Corrado, vede i propri allievi dare vita con entusiasmo e impegno a un importante progetto educativo curato da un team di docenti dell’Area Cittadinanza e Costituzione, coordinato da Titty Iannò con la collaborazione delle insegnanti Giovanna Calarco ed Enza Saffioti.

Il nuovo CCR della scuola è stato eletto il 18 novembre 2022 e si è insediato il 24 novembre nel corso di una emozionante cerimonia alla presenza del Sindaco f.f., Paolo Brunetti, dell’Assessore alla Istruzione e Politiche Educative, Lucia Nucera, del Dirigente Scolastico, dott.ssa Serafina Corrado, di genitori e docenti.

Ha dato l’avvio alla manifestazione il benvenuto della Dirigente Scolastica, Serafina Corrado, che ha delineato l’idea pedagogico-didattica e i valori civili che stanno a fondamento dell’attività. Nel suo discorso la Dirigente ha rivolto un particolare plauso alle docenti dell’Area Cittadinanza e Costituzione che hanno seguito l’intero iter procedurale che ha condotto alla proclamazione del Sindaco e della sua giunta ed ha quindi ringraziato sentitamente i genitori, ritenuti ormai di importanza strategica all’interno dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi”, per il supporto offerto anche in questa circostanza.

Un ultimo pensiero di incoraggiamento e supporto ha, infine, rivolto ai ragazzi che “hanno dimostrato di avere sogni a cui noi adulti abbiamo il dovere di dare vita per una piena realizzazione del loro progetto di vita.”

Particolarmente rilevante è stato l’intervento del Sindaco f.f. che, nel discorso rivolto alla giunta dei ragazzi, ha riportato l’attenzione sulle difficoltà connesse alla gestione dell’attività amministrativa, esortando i giovani che fanno parte del CCR a non perdere la fiducia nelle istituzioni e nell’attività politica.

L’amministrazione comunale, ha sottolineato, sta lavorando per risolvere le molteplici criticità presenti e per rendere il nostro territorio sempre più vivibile e prospero per il futuro. Ha esortato, quindi i nuovi eletti a collaborare sempre con il baby sindaco, a stimolarlo e aiutarlo a fare sempre meglio. “Portare avanti le proprie idee senza denigrare quelle degli altri è alla base della vita politica” ha specificato Brunetti, che ha proseguito con le raccomandazioni rivolte al baby sindaco “avere la capacità di ascoltare, dare ascolto massimo anche all’ultimo dei tuoi compagni.

Solo così tu e la tua giunta raggiungerete gli obiettivi prefissati.” Brunetti ha infine rivolto un’esortazione ai giovanissimi politici “vivete questa esperienza con passione. Non smettete mai di sognare e non smettete mai di arrabbiarvi quando vedete che c’è qualcosa che non funziona in questa città.”

L’Assessore Lucia Nucera è quindi intervenuta specificando che quest’anno vede il riattivarsi di una pregevole iniziativa che era stata interrotta nel 2018 a causa della pandemia, il Consiglio Comunale dei piccoli, di cui fanno parte tutti i baby sindaco della città e a cui sarà chiamato ad aderire anche Pietro D’Agostino.

Il neo eletto, vestito della fascia tricolore, ha quindi rivolto ai presenti un emozionato discorso in cui si è dichiarato felice che ancora oggi ci sia chi crede nelle istituzioni e soprattutto che la scuola “Falcomatà-Archi” permette a ogni studente “di partire con una marcia in più”.

Sottolinea che il nome dato alla sua lista elettorale era “La scuola in ascolto” proprio perché ritiene che sia fondamentale ascoltare i bisogni di tutti i ragazzi. Tra le proposte avanzate dal neo eletto vi è il ripristino della scuola “Ibico”, la creazione di una biblioteca scolastica e l’istituzione di un supporto psicologico permanente per gli studenti. I migliori auguri di buon lavoro alla giunta appena insediata con la speranza che possano vedere realizzati i loro ambiziosi programmi.