Reggio – Consulte comunali, riaperti i termini per le iscrizioni

Riaperti i termini per l’iscrizione alle Consulte per le associazioni già iscritte all’Albo comunale. Lo comunica l’assessore con delega alla partecipazione Irene Calabrò.

“Dall’esame dell’Albo delle Associazioni abbiamo rilevato che erano in tante a non aver espresso adesione alle Consulte tematiche pur avendone i requisiti. Per garantire la massima partecipazione e rappresentatività, abbiamo valutato di riaprire i termini, senza porre una scadenza, in modo da dare alle associazioni che hanno i requisiti la possibilità costante di aderire e nello stesso tempo poter definire il processo di nascita della Consulte”.