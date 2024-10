Reggio Calabria, continuano gli incontri informativi sulla raccolta differenziata

Continuano le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta. Ricordiamo ai cittadini che le sedi attuali di consegna aperte dal lunedì al sabato sono il campo Coni “A.Penna” via Modena S. Sperato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, e presso il salone parrocchiale di Spirito Santo dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Tutti i cittadini dei quartieri coinvolti, dovranno munirsi per il ritiro gratuito del kit, della tessera sanitaria e di un documento d’identità.

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento. Potranno recarsi a ritirare il kit anche quelle utenze che ricadono nelle zone già servite dalla raccolta differenziata porta a porta.

Parallelamente alle operazioni di consegna dei kit continuano gli incontri informativi, promossi dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con associazioni e gruppi territoriali, dedicati ai cittadini. Martedì 3 luglio 2018 dalle ore 17:30 presso l’Auditorium della Chiesa di Santa Maria della Neve di Riparo si terrà un incontro informativo sull’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri di Riparo – Prumo – Cannavò.

Saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore all’Ambiente Giovanni Muraca, la Dirigente del Settore Ambiente Loredana Pace ed un referente di AVR. Durante l’incontro, aperto a tutti i cittadini, si illustrerà il servizio e si ascolteranno le richieste, le proposte ed i dubbi dei cittadini dei quartieri interessati dall’avvio del nuovo servizio.

Sempre in settimana, giovedì 5 luglio 2018 ore 18:00, un altro incontro informativo sarà tenuto presso l’Aula Magna della Scuola E. Montalbetti, in Via Modena, rivolto ai cittadini delle zone di Modena e San Sperato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.