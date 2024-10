A Reggio Calabria il corso CSEN Calabria di alta formazione “Colonna vertebrale…”

Sabato 13 e domenica 14 maggio prossimi, presso la sala conferenze dell’ E’ Hotel di Reggio Calabria, si svolgerà il Corso di Alta Formazione extrauniversitaria, organizzato dal Comitato Regionale Calabria del Centro Sportivo Educativo Nazionale, nella persona del Prof. Michele Calabrò, Presidente Regionale CSEN.

Il tema dell’evento, “Colonna Vertebrale: Valutazione, criticità, efficienza motoria”, sarà discusso da eminenti relatori, esperti di riabilitazione, posturologia, scienze motorie, medicina dello sport e trattamento mini-invasivo delle patologie della colonna vertebrale. Il comitato scientifico dell’evento è costituito dai Posturologi, ricercatori dell’Airpec (Associazione Interdisciplinare di Ricerca in Posturologia e Chinesiologia), Centro di eccellenza per lo studio delle malattie vertebrali, che hanno strutturato il piano di formazione in cinque sessioni teoriche e pratiche, nelle quali verrà dato molto spazio all’apprendimento delle tecniche di ginnastica specifica per la gestione delle patologie vertebrali.

La presenza dei Coordinatori dei corsi di Laurea triennale e specialistica della Facoltà di Scienze Motorie di Messina, il Prof. Daniele Bruschetta e il Prof. Ludovico Magaudda, sottolineano l’impegno della rappresentanza formativa del CSEN coniugata all’alta qualità formativa accademica, in un incontro scientifico di grande spessore culturale.

Sarà prevista inoltre una sessione di interesse medico sull’importanza del riposo funzionale nel trattamento sub-acuto del dolore vertebrale, con uno speciale workshop sui sistemi di riposo, supportato dalla collaborazione della Levior s.r.l.s., una società nazionale che collabora da molti anni con l’Airpec sullo studio dell’ergonomia del riposo, il controllo neuromuscolare del sonno e le innovazioni nel campo tecnico della postura notturna.

Tra i relatori, il Dott. David Calabrò, Posturologo, Direttore Nazionale delle attività di Ricerca Scientifica dell’Airpec, il Dott. Fabio Calabrò, Posturologo, Coordinatore Nazionale U.Op. Ricerche e studi controllati dell’Airpec, il Dott. Bruno Bellantonio, Medico Chirurgo Specializzato in Medicina dello Sport e il Prof. Fabio Cilia, dottore in Scienze Motorie, Specializzato in Salute ed Efficienza fisica e ricercatore U.Op. Ricerche e studi controllati Airpec SRS Ragusa.

La particolarità dell’organizzazione scientifica, l’attenzione all’offerta formativa e la presenza di coordinatori e relatori d’eccezione, costituiscono una sintesi di grande eccellenza per questo Corso formativo a carattere scientifico, il cui accesso sarà limitato ad un numero massimo di 25 persone che apprenderanno una concentrazione di nozioni pratiche e teoriche di “pronto impiego”, nella pratica terapeutica ed in quella sportiva.

Il Prof. Michele Calabrò, responsabile dell’evento, ha tradotto così la sua lungimiranza scientifica in un’occasione di elevata cultura professionale, cogliendo gli aspetti più significativi dell’argomento “colonna vertebrale” ed esigendo che la sua discussione venga trattata da molti punti di vista e da specialisti esperti.

L’occasione che non avrà repliche, a vantaggio dei fortunati professionisti che riusciranno a partecipare, sarà utile a migliorare le proprie capacità lavorative e culturali, con un evento di grande attualità e con un’eccellente proposta formativa.

Per tutte le informazioni sul Corso:

www.airpec.it

Segreteria Organizzativa Airpec,

Tel: 0965894527

Mail: info@airpec.it; airpec@yahoo.it

VIDEO PROMO