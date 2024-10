A Reggio Calabria il corso per organizzatore di eventi 2020

Ritorna con una terza annualità il corso per organizzatore di eventi che coinvolto nelle scorse edizioni 44 brillanti giovani calabresi in attività di formazione in aula con docenti del settore e con attività di tirocinio sul campo presso aziende ed enti pubblici calabresi. Anche quest’anno, con le giuste precauzioni e rispettando le norme anti-covid, l’associazione Calabria dietro le quinte ripropone il corso di formazione nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre Training”, in collaborazione con la cooperativa Cisme, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e sostenuto dal bando “Funder35 – l’impresa culturale che cresce”.

Il corso si svolgerà dall’11 settembre al 24 ottobre presso la Sala Allegra Tribù di Reggio Calabria, con 40 ore di didattica frontale tenute dai docenti: Ruggero Pegna – produttore, scrittore e agente di spettacolo Show Net srl, Carlo Fanelli – ricercatore e docente del corso di Studi in “Comunicazione e Dams” dell’Università della Calabria, Fulvio D’ascola – docente e sociologo della comunicazione e dei processi culturali e relazionali, Francesca Ruggeri Europrogettista e responsabile dell’area progettazione di Cisme, Katya Sapone social media manager e consulente marketing, Giuseppe Mazzacuva direttore artistico ed organizzatore di eventi di Calabria dietro le quinte. Il percorso formativo si concluderà con 20 ore di tirocinio nell’ambito di progetti culturali realizzati dai soggetti partner e prevede il rilascio di un attestato di frequenza per chi avrà frequentato il 75% delle lezioni e sostenuto il test finale.

Il corso mira a formare dei professionisti, in grado di organizzare e gestire eventi semplici e complessi seguendone ogni fase: dalla progettazione allo sviluppo, dalla gestione al controllo, dalla comunicazione alla pianificazione del budget. Il corso annualmente si arricchisce di nuovi contenuti mirati ai cambiamenti del settore : si svilupperanno degli approfondimenti sulla comunicazione attraverso i social e i nuovi media, la progettazione e lo studio dei piani di sicurezza per gli eventi ai sensi delle nuove normative, con particolare attenzione alle vigenti prescrizioni anti-covid per gli spazi culturali e per lo spettacolo.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità formativa unica sul territorio rivolta a giovani, associazioni, organizzatori e professionisti che vogliano acquisire e rafforzare le proprie competenze, confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore e trovare nuovi spunti e strumenti per il proprio lavoro. Secondo le più recenti indagini statistiche riguardanti le professioni più richieste, l’organizzatore professionale di eventi è ai primi posti, facendosi finalmente strada tra le professioni inerenti il settore culturale e dello spettacolo.

Per chi volesse iscriversi al corso, entro il 9 settembre, può consultare la pagina facebook “associazione calabria dietro le quinte”, il sito www.festivalfaccedabronzi.it o inviare una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com