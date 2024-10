Voglia di crespelle? Ecco quelle della Cremeria Sottozero – FOTO

L’Immacolata e le festività natalizie si avvicinano e tu non sai come fare per gustare le tradizionali crespelle? Una volta c’erano le nonne, sempre con le mani in pasta, pronte a friggerne kg su kg.

Con il passare degli anni, invece, sono sempre meno le cucine dei reggini in cui aleggia quel persistente odore di fritto che, per noi, è sinonimo di ‘casa’. Nel 2019 è la Cremeria Sottozero a mantenere viva l’usanza con le sue speciali crespelle.

Calde, soffici ed in diversi gusti per soddisfare ogni palato. La storica gelateria pasticceria reggina, ancora una volta, vuole sorprendervi con le sue proposte culinarie fortemente legate al territorio. Mangiare non è forse un modo per stare insieme a parenti ed amici? Ritrovarsi e condividere sapori e ricordi d’infanzia.

Allo zucchero, alla nutella, alla crema. Scegliere spetta a voi! Ma Sottozero ha già pensato a tutto. “i crispeddi” della tradizione saranno disponibili domenica 8, martedì 24 e 31 dicembre. Non perdere l’occasione di assaggiarle!