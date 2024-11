Reggio Calabria: dal 18 al 21 Dicembre il mercatino di Natale organizzato da Confcommercio nel magico scenario di Piazza Italia.

Si svolgerà dal 18 al 21 dicembre il Mercatino di Natale organizzato da Confcommercio e dal Comune di Reggio Calabria. Piazza Italia sarà la cornice di uno splendido mercatino di prodotti tipici ed artigianato. Saranno 4 giorni di degustazioni ed incontri con gli artigiani locali dai salumi tipici reggini alle Ceramiche di Seminara, dai cesti in castagno al Pecorino premiato dal Gambero Rosso, dai peperoncini più piccanti al mondo dell’Accademia del Peperoncino ai cannoli siciliani, dal caciomulo alle zeppole calde. Un momento di rilancio della città e un evento fortemente voluto dalla nuova Giunta Comunale per aprire il periodo natalizio e far respirare un aria nuova nel centro della città dello Stretto. Seguirà poi anche un altro importante evento dal 26 al 28 dicembre denominato Gustitalia e dedicato solo alle eccellenze alimentari della Provincia di Reggio Calabria. Il dialogo con la nuova Amministrazione e soprattutto con l’ Assessore alle Attività Produttive Dott.ssa Neto porta già subito risultati concreti per i cittadini e pone le basi per un rilancio del settore.