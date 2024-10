Reggio Calabria, Delfini bronzei, la Castore: “Rimossi, custoditi ed imballati…”

La Castore SPL di Reggio Calabria chiarisce la vicenda relativa ai tre delfini bronzei della storica Fontana della Pescheria o Fontana Nuova.

Dopo la nota stampa di ieri dell’assessore Irene Calabrò che tranquillizzava i reggini circa la ‘scomparsa’ o potenziali atti vandalici delle opere bronzee, arriva oggi il post della Castore Servizi Pubblici Locali di Reggio Calabria.

Ecco la nota della società a cui sono affidati i servizi di manutenzione degli uffici comunali, strade cittadine, segnaletica stradale, aree ed edilizia cimiteriale, pubblica illuminazione, verde pubblico.

A proposito della recente denuncia riguardante la sparizione dei delfini bronzei dalla storica fontana della pescheria comunichiamo alla cittadinanza che in realtà gli stessi, dietro incarico del competente assessorato comunale, a causa del danneggiamento della pannellatura protettiva in legno, parzialmente divelta che esponeva gli stessi a potenziali atti vandalici o peggio ad eventuale trafugamento, sono stati da noi rimossi e consegnati in custodia presso la Pinacoteca Civica. A riprova di ciò pubblichiamo le fotografie relative alle fasi di rimozione in sicurezza, imballaggio e deposito dei manufatti, oltre a copia del verbale di consegna degli stessi al personale del Comune.