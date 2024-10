Reggio – Demi Auto si rifà il look. ‘Testimonial’ dell’evento, il nuovo Nissan Juke – FOTO

La storica concessionaria ‘Demi Auto’ si rifà il look.

Sabato 25 gennaio a partire dalle ore 17:30 la ‘Nissan Demi Auto 2’ Vi invita a partecipare all’evento di inaugurazione dei nuovi locali di via Carrera e per l’occasione verrà presentato il nuovo Crossover Coupè Nissan Juke.

“Annunciamo con gioia l’inaugurazione del nuovo showroom Nissan sempre in via Carrera S.Gregorio – si legge nella pagina FB della concessionaria – Presenteremo la nuova Juke rivisitata in ogni particolare. Vi aspettiamo numerosi per brindare insieme per questa grande ripartenza. #avantitutta #nissan #nissanjuke”