I rifiuti trovati nella foce di un torrente, con il rischio di essere trascinati e riversati in mare alle prime piogge

Il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Reggio Calabria ha sequestrato una vasta area, di circa 15.000mq, adibita a discarica abusiva.

Il personale del Corpo ha rilevato nella zona la presenza di tonnellate di rifiuti, anche speciali, distribuiti nelle vicinanze della foce di un torrente, con il rischio di essere trascinati e riversati in mare alle prime piogge.

Sono in corso le indagini per l’individuazione dei responsabili.