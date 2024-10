Reggio discarica, Avr replica a Fratelli d’Italia: “Evitiamo false informazioni”

Facciamo seguito a quanto riportato nell’articolo pubblicato quest’oggi, in merito alla dichiarazioni del gruppo consiliare di Fratelli D’Italia e del Consigliere Ripepi, ed al fine di fornire ai lettori la giusta chiave di lettura dei punti trattati che, per come riportati, potrebbero portare ad una frettolosa quanto erronea valutazione, precisiamo quanto segue.

LA NOTA DI AVR

In primis l’intero parco macchine negli anni è stato sovradimensionato proprio per essere in grado di rispondere quanto più possibile alle continue emergenze rifiuti, ben note, che purtroppo si verificano nella nostra Regione, e di conseguenza ai relativi blocchi degli impianti di conferimento. La volumetria dei mezzi utilizzati, in tal senso, è ben oltre quella necessaria per effettuato il servizio di igiene urbana. Inoltre, i mezzi vengono periodicamente fermati affinché si effettuino le procedure previste, come la manutenzione ordinaria, le revisioni, le sostituzioni delle parti deteriorate e via discorrendo.

Infine, non è assolutamente vero che il 70% del parco macchine non funziona. Ci chiediamo come faccia il Consigliere Ripepi a dichiarare che il 70% dei mezzi non funzioni, il 70% di quale totalità? Vorremmo chiedere al Cons. Ripepi se è a conoscenza del numero preciso dei mezzi in possesso di AVR S.p.A. e quello necessario, ai fini del contratto, per effettuare i diversi servizi in essere nella città di Reggio Calabria.

In secondo luogo, l’altra dichiarazione errata fa riferimento ai mezzi e agli strumenti “mancanti” per effettuare lo spurgo e la pulizia delle caditoie. Mettiamo a conoscenza il Consigliere Ripepi che tali attrezzature sono in nostro possesso da anni, avendo effettuato il servizio in passato, ma che tale attività non è più presente nel contratto tra Comune ed AVR S.p.A., quindi non capiamo il Suo stupore in tal senso.

Come sempre, siamo a disposizione del Consigliere Ripepi e di tutto il Gruppo Consiliare per ulteriori delucidazioni, al fine di evitare la diffusione alla cittadinanza di informazioni non corrispondenti al vero.

AVR S.p.A.