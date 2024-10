Reggio Calabria – Una domenica all’insegna del Plogging

di Domenico Suraci – Una domenica in tuta a correre col sacchetto dei rifiuti in mano? La lodevole iniziativa è andata in scena nelle vie cittadine con grandi protagonisti per il “Plogging di Primavera” a cura del Coordinamento per l’Ambiente – Reggio Calabria – cittadini e associazioni insieme per un ambiente migliore, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente della Città di Reggio Calabria ed AVR SpA.

Plogging è la corsa che aiuta la natura; il suo nome dice tutto quel che c’è da sapere: è una parola che deriva dal verbo svedese “plocka upp”, ovvero raccogliere, e jogging. In pratica, si tratta di combinare la classica corsa sportiva con la raccolta dei rifiuti che si trovano lungo il percorso, spazzatura che va raccolta e portata con sé in appositi sacchetti da depositare poi in discarica. Un’attività utile al fisico e alla tutela del nostro ecosistema.

La corsa ecologica non competitiva a sostegno della raccolta differenziata ha avuto come punti di partenza: piazza De Nava e piazza Garibaldi. Ha visto protagoniste le strade parallele al Corso Garibaldi, ogni partecipante era munito di fischietto e guanti monouso.Ad ogni partecipante è stata assegnata una pettorina di partecipazione.