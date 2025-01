Domotek Volley, Lazzaretto carica l’ambiente: ‘Pronti a sfidare la capolista’

Atmosfera incandescente in casa Domotek Volley in vista dell’attesissimo match contro la capolista del campionato, la Romeo Sorrento.

Enrico Lazzaretto, schiacciatore della formazione reggina, non nasconde l’entusiasmo e la determinazione in vista di una sfida che si preannuncia avvincente.

“Sarà una partita molto tosta“, ha dichiarato Lazzaretto. “La classifica parla chiaro: sono primi, ben strutturati, con un ottimo gioco in fase break e dei centrali forti. Ma noi siamo qui per affrontare queste sfide e daremo il massimo in ogni allenamento per arrivare pronti alla partita“.