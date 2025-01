Domotek Volley: coach Polimeni chiama a raccolta i tifosi. Arriva la capolista

Mister Antonio Polimeni suona la carica in vista del big match di domenica contro la capolista Romeo Sorrento. La Domotek, terza in classifica, si prepara a una sfida cruciale per le zone alte della classifica, pronta a sfidare la capolista Romeo Sorrento, leader del ranking.

“Arrivare a questo punto della stagione a giocarci le prime quattro posizioni è fantastico ed è frutto del nostro lavoro di programmazione estivo, dirigenziale e della voglia e del talento espresso dai nostri pallavolisti. Ci godiamo questo momento e questa classifica, ma con i piedi per terra. Il campionato è tostissimo e chiunque può perdere con chiunque, dunque, predichiamo massima concentrazione e spirito di sacrificio”.

L’importanza del gruppo e la forza dell’avversario

“Abbiamo costruito una squadra con giocatori motivati e in questa partita le motivazioni saranno altissime. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, farci trovare pronti e ben figurare al cospetto del nostro meraviglioso pubblico che, durante l’anno, non ha mai fatto mancare il proprio apporto.

Romeo Sorrento è prima in classifica, ma siamo pronti ad offrire un grande spettacolo al di là del risultato“.

Infine, un appello ai tifosi

“L’anno scorso, nella stagione della nostra nascita, nessuno avrebbe immaginato di trovarci in questa posizione. Questo è frutto del duro lavoro e del sacrificio. I ragazzi meritano tutto il calore che solo il pubblico di Reggio Calabria può dare“.

Appuntamento a domenica per una sfida che si preannuncia emozionante e ricca di spettacolo.