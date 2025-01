Domotek Volley, Picardo: ‘2024 fantastico. Per mister Polimeni giochiamo sempre contro la prima…’

Antonio Picardo, centrale della Domotek Volley Reggio Calabria, si racconta dopo la trasferta di Coppa di Ortona, analizza il momento della squadra e guarda con fiducia alla prossima uscita interna, sabato alle ore 18 al PalaCalafiore.

“Stiamo recuperando dai malanni di stagione”, esordisce Picardo . “Purtroppo ad Ortona ci è mancato quel qualcosa in più per portare a casa la vittoria. Loro sono stati solidi e noi siamo entrati in campo troppo scarichi, soprattutto nel primo set. C’è stata una buona reazione, ma nel quarto set, perso 25-23, i dettagli hanno fatto la differenza. Non cerchiamo alibi nonostante gli acciacchi, ma potevamo fare qualcosa di più: siamo pronti al riscatto già da sabato e dalla sfida contro Campobasso .

Sarà una gara difficilissima, come tutte le altre. Il Mister Polimeni dice sempre che per noi ogni domenica arriva la prima in classifica. Speriamo nel pubblico che fino ad adesso ci ha dato una grossa mano. Loro pagano una classifica non felice ed arriveranno carichi per far bene. Vogliamo vincere. Sono contento, c’è sempre da migliorare. Abbiamo iniziato bene, poi ho avuto un periodo di calo fisiologico, ma adesso mi sento sulla strada giusta per tornare a dare un apporto maggiore alla squadra“.